Неизвестные злоумышленники ограбили мужчину в Москве, отобрав у него рюкзак, в котором находились 5 млн рублей.
Инцидент произошёл у станции метро «Люблино». Во время нападения житель столицы получил травму головы. В настоящее время он госпитализирован.
Грабители скрылись с места преступления на автомобиле. Полиция ведёт их розыск, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал о вооружённом ограблении в центре столицы, на Марксистской улице. Преступники обстреляли один из автомобилей и похитили у водителя сумку с деньгами и документами.