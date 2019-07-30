https://static.news.ru/photo/633a34d2-b3a3-11e9-a243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Неизвестные злоумышленники ограбили мужчину в Москве, отобрав у него рюкзак, в котором находились 5 млн рублей.

Инцидент произошёл у станции метро «Люблино». Во время нападения житель столицы получил травму головы. В настоящее время он госпитализирован.

Грабители скрылись с места преступления на автомобиле. Полиция ведёт их розыск, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал о вооружённом ограблении в центре столицы, на Марксистской улице. Преступники обстреляли один из автомобилей и похитили у водителя сумку с деньгами и документами.