Грабители напали на автомобиль каршеринга в Домодедово

Грабители напали на автомобиль каршеринга, который ехал по территории аэропорта Домодедово. Они вытащили из машины сумку с деньгами.
Водитель, пытаясь избавиться от нападавших, врезался на автомобиле в КПП. Грабители скрылись.
«Аэропорт готов направить необходимую информацию для расследования причин ДТП уполномоченным органам. Инцидент не сказался на дорожной ситуации — проезд для пассажиров к терминалу свободный», — сообщили News.ru в пресс-службе аэропорта.
Как ранее писал News.ru, водителя такси, который напал на инспектора ДПС в Москве, могут арестовать. На такой мере пресечения настаивает следствие.