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Грабители напали на автомобиль каршеринга в Домодедово

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Грабители напали на автомобиль каршеринга, который ехал по территории аэропорта Домодедово. Они вытащили из машины сумку с деньгами.

Водитель, пытаясь избавиться от нападавших, врезался на автомобиле в КПП. Грабители скрылись.

«Аэропорт готов направить необходимую информацию для расследования причин ДТП уполномоченным органам. Инцидент не сказался на дорожной ситуации — проезд для пассажиров к терминалу свободный», — сообщили News.ru в пресс-службе аэропорта.

Как ранее писал News.ru, водителя такси, который напал на инспектора ДПС в Москве, могут арестовать. На такой мере пресечения настаивает следствие.


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