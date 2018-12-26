Грабители напали на автомобиль каршеринга в Домодедово

https://news.ru/storage/news/c010f06b28aca10bb36176e0dee6992f/ff9abe80-cd1e-4942-b136-00232ad6f2c0_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Грабители напали на автомобиль каршеринга, который ехал по территории аэропорта Домодедово. Они вытащили из машины сумку с деньгами.

Водитель, пытаясь избавиться от нападавших, врезался на автомобиле в КПП. Грабители скрылись.

«Аэропорт готов направить необходимую информацию для расследования причин ДТП уполномоченным органам. Инцидент не сказался на дорожной ситуации — проезд для пассажиров к терминалу свободный», — сообщили News.ru в пресс-службе аэропорта.

Как ранее писал News.ru, водителя такси, который напал на инспектора ДПС в Москве, могут арестовать. На такой мере пресечения настаивает следствие.