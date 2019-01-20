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Грабители избили битой дворника в Москве

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Двое безработных, вооружённых битой, напали на дворника и украли у него рюкзак. Инцидент произошёл в Москве на Душинской улице.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, инцидент произошёл ночью 19 января. О происшествии полицейским сообщил 24-летний пострадавший.

«Двое неизвестных битой нанесли потерпевшему несколько ударов в область лица и туловища, открыто похитили у него рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон сотовой связи, кольцо, наушники и USB флэш-накопитель, скрылись», — сообщили в ведомстве.

Избитого дворника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибленной раной головы.

В МВД уточнили, что материальный ущерб составил примерно 19 тысяч рублей.

Позднее полицейским удалось задержать двух подозреваемых в грабеже в доме 14 на улице Душинская. В отношении безработных 1991 и 1998 годов рождения возбуждено уголовное дело, передаёт РИАМО.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина Ирака, который избил до смерти своего соседа по коммунальной квартире в Харькове. Убийством закончилась ссора, вспыхнувшая между приезжим и 83-летним мужчиной. Первый начал бить своего оппонента ногами. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.


#москва #ограбление #избиение #дворник
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