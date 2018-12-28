Грабитель захватил заложников в чешском банке

https://news.ru/storage/news/86e237e9d72a6b4a58cf1e43e89f290f/4cf85fb6-4008-4cc4-b594-4da8a43c6c79_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мужчина, совершивший попытку ограбления отделения банка Unicredit Bank в городе Пршибрам в Центральной Чехии, захватил девятерых посетителей в заложники.

«Вооружённый мужчина в пятницу после обеда совершил попытку ограбления банка в городе Пршибрам. Он удерживает там заложников», — сообщила представитель полиции Моника Шиндлова.

Грабитель заявил полиции, что «не намерен никому причинить вреда». Первоначально он захватил девять заложников, одного из них позже отпустил. Мужчина вооружен. Его личность пока не установлена. На место ЧП прибыл отряд спецназа. Полиция принимает все меры, чтобы освободить людей. Со злоумышленником ведутся переговоры.

Город Пршибрам находится в 60 км к юго-западу от чешской столицы.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в краже денег из трёх банкоматов. Общая сумма похищенного превышает 10 млн рублей. Взломом банкоматов, принадлежащих Росбанку и установленных в торговых центрах, мужчина занимался с ноября прошлого года по август текущего. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.