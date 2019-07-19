https://static.news.ru/photo/0633383c-aad5-11e9-8d1c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские силовики задержали водителя такси, подозреваемого в грабеже. По версии оперативников, он отобрал у гостя столицы из Краснодарского края 55 тысяч рублей.

Потерпевший приехал в мегаполис в сыном, который рассчитывал поступить в университет. Они хотели пройтись по городу, но около трёх часов ночи решили покататься на такси. Шофёр довёз клиентов до гостиницы, после чего пострадавший решил расплатиться с ним.

Он вышел из машины, но оставил дверь открытой, затем достал из кармана купюры, пишет РЕН ТВ . Внезапно таксист выхватил из рук приезжего 55 тысяч рублей, после чего скрылся. После задержания 38-летний подозреваемый признался в содеянном.

Ранее News.ru сообщал, что суд арестовал таксиста, который обвиняется в том, что опоил и ограбил пассажира в Москве. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».