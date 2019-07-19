Московские силовики задержали водителя такси, подозреваемого в грабеже. По версии оперативников, он отобрал у гостя столицы из Краснодарского края 55 тысяч рублей.
Потерпевший приехал в мегаполис в сыном, который рассчитывал поступить в университет. Они хотели пройтись по городу, но около трёх часов ночи решили покататься на такси. Шофёр довёз клиентов до гостиницы, после чего пострадавший решил расплатиться с ним.
Он вышел из машины, но оставил дверь открытой, затем достал из кармана купюры, пишет
Ранее News.ru сообщал, что суд арестовал таксиста, который обвиняется в том, что опоил и ограбил пассажира в Москве. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».