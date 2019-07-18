Число пострадавших от отравления в детском лагере «Лучистый» в Крыму возросло до 57 человек — в инфекционное отделение горбольницы Евпатории поступил ещё один ребёнок.
Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, сообщает
Всего госпитализированы 52 ребёнка и пятеро вожатых. Пока никто из них не выписан. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывается вся необходимая стационарная помощь. Угрозы для их жизни нет.
Как ранее писал News.ru, массовое отравление в лагере произошло 16 июля. Первоначально в больницу попали 34 ребёнка, затем число пострадавших возросло до 56, в числе которых оказались пятеро взрослых. По факту инцидента региональный главк СКР возбудил уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.