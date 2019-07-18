https://static.news.ru/photo/6dc8d28c-a930-11e9-aa2a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Число пострадавших от отравления в детском лагере «Лучистый» в Крыму возросло до 57 человек — в инфекционное отделение горбольницы Евпатории поступил ещё один ребёнок.

Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Республики Крым.

Всего госпитализированы 52 ребёнка и пятеро вожатых. Пока никто из них не выписан. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывается вся необходимая стационарная помощь. Угрозы для их жизни нет.

Как ранее писал News.ru, массовое отравление в лагере произошло 16 июля. Первоначально в больницу попали 34 ребёнка, затем число пострадавших возросло до 56, в числе которых оказались пятеро взрослых. По факту инцидента региональный главк СКР возбудил уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.