Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мизинец пятилетнего мальчика зажало дверьми лифта и оторвало в доме на Мичуринском проспекте в Москве. Ребёнок был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как сообщил «360» источник в экстренных службах города, ребёнок застрял в лифте на четвёртом этаже. Приехавшие на место сотрудники Мослифта освободили мальчика и оказали ему первую помощь. Как писал News.ru,...