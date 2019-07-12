На северо-западе Москвы в Российском государственном архиве литературы и искусства наблюдается плотное задымление. Из здания эвакуированы все сотрудники.
По адресу: ул. Выборгская, дом 3, корпус 1, горит Российский государственный архив литературы и искусства, — сообщил News.ru собственный источник.
В настоящее время пожарные уже нашли очаг возгорания — он оказался на четвёртом этаже. Площадь пожара составляет 150 кв. метров.
Как писал News.ru, пожар произошёл в торговом комплексе «Варшавка-33», расположенном на 33-м километре МКАД в районе Чертаново Южное. По данным News.ru, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Уточняется, что горит первый этаж здания. Магазин специализируется на продаже текстиля и предметов интерьера.