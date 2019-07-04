Склады бурбона компании Jim Beam в американском штате Кентукки продолжают гореть уже сутки. Воспламенившийся алкоголь попал в местные водоёмы.
Руководитель управления ЧС округа Дрю Чандлер сообщил, что пожарные приостановили работу на сутки или более из соображений экологической безопасности — горящий этанол нанесёт меньше урона окружающей среде, если его не тушить, передаёт Courier Journal.
Представитель ведомства по окружающей среде штата Джон Мура рассказал, что в реках уже погибло и продолжает погибать значительное количество рыбы.
Как уже писал News.ru, пожар уничтожил 45 тысяч бочек напитка. Возгорание произошло, по предварительной версии, от попадания в склад молнии. Содержимого каждой бочки хватило бы на наполнение 150–210 бутылок, в зависимости от объёма тары