Горящий в Петербурге склад был предназначен для мебели

https://news.ru/storage/news/ea9bdc8aa7e48df1923b2743dc7b024c/6d3996ff-fb49-447a-bf88-e21d3b474097_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Здание в Химическом переулке Санкт-Петербурга приспособлено для хранения мебели. В нём просто были установлены несколько паллетов с фейерверками, объяснили в городском главном комитете МЧС.

Находящаяся рядом постройка также является мебельным складом, передаёт слова представителя ведомства ТАСС.

Проверка производилась месяц назад. Инспекторы нашли нарушения, по которым собственника привлекли к административной ответственности, добавил он.

Как ранее сообщал News.ru, пожар на складе пиротехники в Санкт-Петербурге охватил 300 кв. м. Огнеборцы сообщали о возможности возгорания соседнего здания.