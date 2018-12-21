Горящий в Петербурге склад был предназначен для мебели

Здание в Химическом переулке Санкт-Петербурга приспособлено для хранения мебели. В нём просто были установлены несколько паллетов с фейерверками, объяснили в городском главном комитете МЧС.
Находящаяся рядом постройка также является мебельным складом, передаёт слова представителя ведомства ТАСС.
Проверка производилась месяц назад. Инспекторы нашли нарушения, по которым собственника привлекли к административной ответственности, добавил он.
Как ранее сообщал News.ru, пожар на складе пиротехники в Санкт-Петербурге охватил 300 кв. м. Огнеборцы сообщали о возможности возгорания соседнего здания.