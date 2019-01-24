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Горящий в Чёрном море танкер взяли на буксир

RF Investigative Committee/Global Look Press

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Дрейфующий в Чёрном море горящий танкер «Канди» взяло на буксир судно «Спасатель Демидов». На танкер попробуют высадиться спасатели, чтобы поставить судно на якорь и остановить дрейф.

«Сейчас его придерживает „Спасатель Демидов“: ухитрился подать буксир», — сообщили ТАСС в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.

Другой буксир — «Меркурий» — доставит на «Канди» спасателей, которые попробуют сбросить якорь. Ранее сообщалось, что у «Канди» оторвало последний швартовый конец и он дрейфует в сторону Краснодарского края. В ведомстве добавили, что отбуксировать горящий танкер куда-либо в настоящее время нереально.

Ранее News.ru писал, что судовладелец двух танкеров, которые третьи сутки горят в Чёрном море, не выходит на связь. Оба танкера, как предполагается, принадлежат турецкой компании. Документы, которые необходимы для пребывания и выезда из России, готовы уже для большинства спасённых моряков. Взрыв на танкерах-газовозах произошёл 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.


#черноеморе #танкер
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