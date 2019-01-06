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Горящую нефть тушат на месторождении в ХМАО

86.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожар на Приобском нефтяном месторождении на площади 300 кв. м. тушат в ХМАО. Причиной стало возгорание в установке для выпаривания воды из нефти.

Пожару присвоен повышенный номер сложности, с места происшествия эвакуированы 16 нефтяников. В компании подтвердили информацию о пожаре, сообщив, что его причиной стала разгерметизация установки, из-за чего и загорелся нефтепродукт.

Погибших нет, распространение огня на соседние объекты не прогнозируется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. В компании «Юганскнефтегаз», входящей в состав «Роснефти», пояснили, что огонь не вышел за пределы обвалования площадки.

В ликвидации пожара участвуют 76 человек и 17 единиц техники.

Ранее News.ru сообщал, что в 200 км от города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) загорелась нефтебаза. Из четырех горящих резервуаров разлилась тысяча кубометров нефтепродуктов.


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