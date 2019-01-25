Пожар произошёл в ресторане на востоке Москвы

https://news.ru/storage/news/21c97b041f00e5464a48f20e1468a43b/5a0698b2-c1a9-4b40-ad4f-7a18f46c15f3_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

В одном из ресторанов Москвы по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 31м произошло возгорание. Площадь пожара составляет 150 кв. м. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, сообщает источник News.ru.

Рядом с рестораном находится метро «Шоссе Энтузиастов». Из здания эвакуировали 20 человек. Данных о пострадавших пока нет.

Как ранее писал News.ru, в центре Тулы произошёл пожар, там загорелась квартира многоэтажного жилого дома. Спасатели эвакуировали из здания 44 человека, в том числе семерых детей. Сигнал о пожаре в доме по проспекту Ленина поступил около 22:00 мск. Загорелась одна из квартир на третьем этаже, огонь полностью её уничтожил. В результате пострадали четыре человека, с ожогами и отравлением угарным газом их госпитализировали, сообщает пресс-служба главка МЧС по Тульской области. По данным местных СМИ, возгорание могло произойти из-за утечки газа, однако в МЧС эту версию пока не подтвердили.