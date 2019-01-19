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Голый окровавленный мужчина бегал по рынку в Башкирии

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Житель города Белорецк в Республике Башкирия устроил голый забег по рынку. Особо шокировало посетителей торговых рядов не обнажённое тело бегуна, а тот факт, что он весь был покрыт кровью.

По некоторым данным, на груди мужчины была вырезана английская буква F. Он носился между киосками и кричал на окружающих.

Сотрудники охраны рынка вызвали полицию. Увидев правоохранителей, нарушитель порядка забрался на стеллажи. Полицейские пытались уговорить его спуститься, однако он только кричал и бегал по киоскам.

В конечном итоге стражам порядка удалось задержать нарушителя общественного спокойствия. Очевидцы уверены, что он находился под воздействием наркотических веществ, сообщает Bash.News.

Ранее News.ru писал, что житель Санкт-Петербурга, вооружённый ножом, пытался выбраться из дома по связке из одежды, однако сорвался вниз. Инцидент произошёл на улице Зайцева. По словам очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии и был одет лишь в штаны.


#рынок #башкирия #голый #забег
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