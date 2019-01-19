Голый окровавленный мужчина бегал по рынку в Башкирии

https://news.ru/storage/news/edff959b1d3e5a21caf4adeea4613159/5185ac50-42df-4416-8162-313b838dc9fa_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Житель города Белорецк в Республике Башкирия устроил голый забег по рынку. Особо шокировало посетителей торговых рядов не обнажённое тело бегуна, а тот факт, что он весь был покрыт кровью.

По некоторым данным, на груди мужчины была вырезана английская буква F. Он носился между киосками и кричал на окружающих.

Сотрудники охраны рынка вызвали полицию. Увидев правоохранителей, нарушитель порядка забрался на стеллажи. Полицейские пытались уговорить его спуститься, однако он только кричал и бегал по киоскам.

В конечном итоге стражам порядка удалось задержать нарушителя общественного спокойствия. Очевидцы уверены, что он находился под воздействием наркотических веществ, сообщает Bash.News.

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