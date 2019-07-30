https://static.news.ru/photo/70a6ca70-b2d8-11e9-8c46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Настоящим кошмаром обернулся для жительницы Великобритании поход в местную парикмахерскую. После окрашивания волос её голова распухла почти в три раза, и девушка оказалась в больнице.

Стеф О’Делл предупредила мастера об аллергии на химический парафенилендиамин (PPD), который является распространённым компонентом краски для волос.

Я предупредила парикмахера, что у меня аллергия на PPD, и показала фотографии моей предыдущей реакции. Она заверила меня, что это органическая краска и она не будет касаться моей головы, — сообщила девушка.

Однако, несмотря на все предосторожности, парикмахер допустил ошибку. Когда Стеф вернулась домой, она поняла, что на её шее сзади осталась краска для волос, и вскоре это место начало чесаться. На следующий день её лицо опухло, а глаза заплыли так, что она перестала видеть. Девушку экстренно доставили в больницу, где она 5 дней провела на антигистаминных препаратах, передаёт « Ридус ».

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