Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Инцидент произошёл 15 июня. Родители девочки 2018 года рождения заметили резкое ухудшение состояния и высокую температуру у ребёнка, после чего вызвали скорую помощь, передаёт «
В результате больную отказались госпитализировали и через непродолжительное время она скончалась дома, сообщает ГСУ
Ранее News.ru писал, что СМИ удалось выяснить подробности смерти 13-летней россиянки в Испании. La Vanguardia сообщает, что девочка скончалась в результате ножевого ранения.