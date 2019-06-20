https://static.news.ru/photo/8ee23458-9356-11e9-851d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.

Инцидент произошёл 15 июня. Родители девочки 2018 года рождения заметили резкое ухудшение состояния и высокую температуру у ребёнка, после чего вызвали скорую помощь, передаёт « Ридус ».

В результате больную отказались госпитализировали и через непродолжительное время она скончалась дома, сообщает ГСУ СК РФ.

Ранее News.ru писал, что СМИ удалось выяснить подробности смерти 13-летней россиянки в Испании. La Vanguardia сообщает, что девочка скончалась в результате ножевого ранения.