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Глыба снега пробила крышу машины в Москве

Алексей Мальгавко/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Снежная глыба рухнула на припаркованный легковой автомобиль на юге столицы.

По некоторым данным, инцидент произошёл на улице Мастеркова. Снег пробил крышу машины, в связи с чем её владелец вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что мужчина, на которого с крыши дома в центре Москвы упал лёд, умер в больнице. Следственный комитет проверяет, что стало причиной трагедии — роковая случайность или халатность коммунальщиков. Инцидент произошёл в Лялином переулке, в центре города.


#москва #автомобили #снег #сосульки
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