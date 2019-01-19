Глыба снега пробила крышу машины в Москве

https://news.ru/storage/news/ad0c60cfe279daed62f960c50418c2ba/405b2dfa-0916-4248-9e71-92cc65c500a9_850.jpg Алексей Мальгавко/РИА Новости

Снежная глыба рухнула на припаркованный легковой автомобиль на юге столицы.

По некоторым данным, инцидент произошёл на улице Мастеркова. Снег пробил крышу машины, в связи с чем её владелец вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что мужчина, на которого с крыши дома в центре Москвы упал лёд, умер в больнице. Следственный комитет проверяет, что стало причиной трагедии — роковая случайность или халатность коммунальщиков. Инцидент произошёл в Лялином переулке, в центре города.