Глыба снега пробила крышу машины в Москве

Снежная глыба рухнула на припаркованный легковой автомобиль на юге столицы.
По некоторым данным, инцидент произошёл на улице Мастеркова. Снег пробил крышу машины, в связи с чем её владелец вызвал сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, передаёт РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что мужчина, на которого с крыши дома в центре Москвы упал лёд, умер в больнице. Следственный комитет проверяет, что стало причиной трагедии — роковая случайность или халатность коммунальщиков. Инцидент произошёл в Лялином переулке, в центре города.