Главврач уволена после скандала с младенцем

https://news.ru/storage/news/218482c5fb94b3eb6ce58398cd9a58ff/3a2f9dd6-1481-4fd9-a16a-d2f6dd54c093_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Главный врач республиканского перинатального центра в Ингушетии уволена после появления в соцсетях видео с новорожденным, ко рту которого с помощью пластыря приклеена соска.

Об увольнении главврача сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Хотя по данным правоохранительных органов, соску ко рту ребёнка приклеила одна из пациенток перинатального центра, которая уже созналась в содеянном.

Полиция Ингушетии по данному факту проводит доследственную проверку.

Ранее News.ru писал, что главврач перинатального центра Ингушетии Хади Угурчиева обвинила пациентку роддома во лжи. Она заявила, что пластырь на рот младенцу наклеила женщина, снимавшая опубликованное в соцсетях видео. По её словам, съёмки проводились самой пациенткой в момент, когда медсестра проводила процедуру ингаляции в соседней палате.