Главврач больницы обвиняется во взятках и хищениях

https://news.ru/storage/news/d6db1e0e5c5bdaf08967732138793454/9652c2b8-fb91-417b-bfdb-0131f53a7476_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных 8,5 миллиона рублей в отношении бывших руководителей детской горбольницы № 3. Главврач, кроме этого, обвиняется в получении взяток.

«С 2015 по 2016 год бывший главный врач со своим заместителем и сотрудником страховой компании похитили денежные средства учреждения, поступившие от граждан в счёт оплаты услуг за пребывание в палатах повышенной комфортности», — сообщили в прокуратуре региона.

Пациенты оплачивали своё пребывание в этих палатах без договора, деньги в кассу больницы не поступали, что позволяло их похищать.

«Кроме того, главврач больницы обвиняется в двух эпизодах получения взяток на общую сумму 800 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

За взятки он обеспечивал содействие трём компаниям поставлять товары для нужд больницы.

Ранее News.ru писал, что экс-начальник отдела охраны труда и техники безопасности при Военной академии тыла и транспорта Владимир Полещук, отбывающий тюремное наказание за мошенничество с квартирами Минобороны, найден мёртвым. Полещук страдал от тяжёлого заболевания, поэтому сейчас выясняется, была ли необходимость освободить его от наказания в связи с состоянием здоровья. В 2017 году Полещук был признан виновным в особо крупном мошенничестве с квартирами Минобороны, предназначенными для расселения военных. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.