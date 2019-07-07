https://static.news.ru/photo/84ce3be0-a0a0-11e9-b923-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следователи выясняют обстоятельства смерти главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева. Он был найден мёртвым 6 июля.

Версия самоубийства рассматривается как приоритетная, — сообщил источник « Интерфакс » в силовых структурах.

Рядом с телом погибшего обнаружили охотничье ружьё. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Сергей Яковлев родился и жил в Рязанской области. Он закончил Рязанское высшее военное командное училище связи, Рязанский государственный педагогический институт, Рязанский государственный университет. С 2012 занимал должность федерального инспектора по Рязанской области, затем был назначен главным федеральным инспектором.

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