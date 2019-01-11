Главного фигуранта по «делу Вороненкова» похитили в Москве

https://news.ru/storage/news/74f7c6dcf0f0a9e28a39e26a6719a869/dcfaae22-de32-494c-9acf-608eed05fb8a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Украинский криминальный авторитет Юрий Василенко — главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — похищен. Инцидент со стрельбой произошёл в московском ресторане.

«Ресторан „Базилик“ служил Василенко как офис», — сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах.

Зашедшие в ресторан мужчины вызвали Василенко на улицу, а когда он попытался убежать, по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого в багажник и увезли в неизвестном направлении.

В квартире, которую арендовал Василенко, в ходе обыска оперативники обнаружили несколько десятков единиц оружия и взрывчатку. Как полагают источники «Росбалта», именно Василенко был одним из организаторов расстрела Вороненкова. Другие участники этой «операции» ранее были убиты или исчезли.

News.ru писал, что родственники убитого в Киеве экс-депутата ГД РФ Дениса Вороненкова поддержали прекращение процесса по уголовному делу. Бывший парламентарий обвинялся в афере с рейдерским захватом здания в Москве. Расследование началось ещё при жизни Вороненкова и не было прекращено после гибели. Денис Вороненков осенью 2016 года вместе с женой Марией Максаковой бежал на Украину. Вскоре они там получили гражданство. Экс-депутат ГД был застрелен в центре Киева в марте 2017 года.