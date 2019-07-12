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Арестованного по подозрению в государственной измене Александра Воробьёва уволили из аппарата полпредства в Уральском федеральном округе. Там он занимал должность помощника полномочного представителя президента.

Воробьёв уволен с государственной службы, — сообщил ТАСС источник во властных структурах. ФСБ заявила о задержании Воробьёва 5 июля. В тот же день суд его арестовал. Чиновнику вменяют передачу за...