Глава Тувы Шолбан Кара-оол опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» свою версию причины трагедии 12 июля на реке Шуй, в результате которой погибли десять человек. Представитель местной власти считает, что авария произошла из-за неверно выбранного водителем маршрута.
Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в трёх километрах. По нему можно было переправиться на противоположный берег, — написал Кара-оол.
Трагедия случилась утром 12 июля на территории Бай-Тайгинского района. Автомобиль УАЗ опрокинулся при попытке пересечь реку Шуй. В машине находились 14 человек.
Ранее News.ru писал, что в результате ДТП на реке Шуй погибли 10 человек. Шестеро из них были несовершеннолетними. Эта информация появилась на официальном сайте регионального УМВД.