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Число пассажиров перевернувшегося в Чёрном море катамарана составило 55 человек. 15 из них — дети, подтвердил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

Авария с прогулочным судном произошла 5 июля 2019 года в районе населённого пункта Джубга, пишет ТАСС . В результате ЧП погибли двое отдыхающих.

Причиной опрокидывания катамарана в Чёрном море стала жадность его владельцев, неоднократно перестраивавших судно для большей вместимости пассажиров, заявил глава предприятия-изготовителя и разработчик судна Дмитрий Сребный.

Ранее News.ru сообщал, что правоохранительные органы завели уголовное дело по факту гибели пассажиров катамарана, перевернувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга в Краснодарском крае. Силовикам удалось найти и задержать капитана катамарана.