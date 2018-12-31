Глава СК РФ вылетел в Магнитогорск

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Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск для координации работы следственной группы на месте обрушения дома. Силовик лично заслушает отчёт о ходе расследования уголовного дела и даст ряд поручений следственной группе.

Глава СК сам займётся организацией взаимодействия со всеми службами, работающими на месте, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, где произошёл взрыв бытового газа в жилом доме. Глава государства может лично встретиться с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия на проспекте Карла Маркса.