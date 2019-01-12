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Глава МВД Франции уточнил число жертв взрыва в Париже

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Глава Министерства внутренних дел Франции Кистоф Кастанер рассказал, что при взрыве в здании в центре Парижа погибли два человека. 

Погибло двое пожарных, которые работали на месте ЧП. Первоначально речь шла о четырёх погибших. Десять человек получили серьёзные ранения. Ещё 37 получили ранения менее серьёзной степени тяжести. Об этом сообщает France Info.

Взрыв прогремел в булочной в центре Парижа. Причиной случившегося, вероятно, стала утечка газа.  Очевидцы опубликовали видео с места взрыва в Париже. Полиция просит не ездить в район и предоставить доступ машинам спасательных служб. В правоохранительных органах также отметили, что ЧП не связано с акцией «жёлтых жилетов».

Глава французского правительства Эдуар Филипп и министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в девятом округе Парижа. Инцидент произошёл в булочной из-за утечки газа. На месте ЧП также присутствует мэр города Анн Идальго, писал News.ru.


#Франция #ВЗРЫВ #МВД #Париж #Кастанер
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