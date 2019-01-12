Глава МВД Франции уточнил число жертв взрыва в Париже

https://news.ru/storage/news/8ee16bd6fe9059e0bec63ee517452564/151c6aae-3cd7-43f3-ac59-33ad9cc620b6_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Министерства внутренних дел Франции Кистоф Кастанер рассказал, что при взрыве в здании в центре Парижа погибли два человека.

Погибло двое пожарных, которые работали на месте ЧП. Первоначально речь шла о четырёх погибших. Десять человек получили серьёзные ранения. Ещё 37 получили ранения менее серьёзной степени тяжести. Об этом сообщает France Info.

Взрыв прогремел в булочной в центре Парижа. Причиной случившегося, вероятно, стала утечка газа. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва в Париже. Полиция просит не ездить в район и предоставить доступ машинам спасательных служб. В правоохранительных органах также отметили, что ЧП не связано с акцией «жёлтых жилетов».

Глава французского правительства Эдуар Филипп и министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в девятом округе Парижа. Инцидент произошёл в булочной из-за утечки газа. На месте ЧП также присутствует мэр города Анн Идальго, писал News.ru.