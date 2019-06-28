Глава Минтруда рассказал о выплатах для пострадавших от паводка
Чойгана Салчак
00:33, 30 июня 2019
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Выплаты пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области начнутся уже в воскресенье, 30 июня. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
По выплатам списки сегодня-вчера начали формироваться, сегодня начнутся выплаты. Органы соцзащиты осуществят их в кратчайшие сроки, — приводит РИА Новости слова министра.
Топилин отметил, что под особый контроль взять вопрос выплат пенсий, поскольку не все находятся в местах своего проживания. Глава Минтруда сообщил, что пенсии будут выплачены до 3 июля.
Замглавы Минстроя Юрий Гордеев сообщил, что людям, лишившимся жилья из-за паводка, предложат различные механизмы приобретения нового. По его словам, в многоквартирных домах, откуда ушла вода, ведётся предварительная оценка ущерба.
Гордеев отметил, что сейчас идёт составление списков граждан, выверка количества семей и их состава, чтобы определить объём необходимой помощи.