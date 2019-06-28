https://static.news.ru/photo/83a259e6-99c9-11e9-9dcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область для координации работ в связи с паводком.

Соответствующее распоряжение главе МЧС отдал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, после изучения полученного доклада о ЧС.

На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. Почти две тысячи человек оказались в зоне подтопления в Тулуне Иркутской области, где из берегов вышла река Ия. Она делит город с населением в 42 тысячи человек на две части. По состоянию на 20:30 по местному времени (15:30 мск) подтоплены 887 жилых домов с населением 1771 человек, а также один социальный объект. Спасатели начали эвакуацию людей. В городе открыты два пункта временного размещения, писал News.ru.