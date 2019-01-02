Гипермаркет в Екатеринбурге эвакуирован из-за задымления

https://news.ru/storage/news/cf01fee1327c317de0213275cd7ebb31/2efff486-8026-4dec-aaba-c793d8a205c7_850.jpg 42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Задымление произошло на парковке гипермаркета «Лента» в Екатеринбурге. Около 90 посетителей были эвакуированы из здания.

Информация о происшествии в здании на проспекте Сахарова поступила в МЧС в 15:14 мск, передаёт РИА Новости. Причиной стало короткое замыкание кабеля в канализационной трубе. Возгорания не произошло, уточняют в ведомстве.

Никто из присутствующих не пострадал в результате ЧП. После осмотра места пожарными магазин продолжил работу в обычном режиме.

Ранее News.ru писал, что после анонимного звонка о минировании из торгового центра «Мега Химки» были эвакуированы более 5 тыс. человек.