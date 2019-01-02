USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,873.03 $
МОСКВА-3°C18:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Гипермаркет в Екатеринбурге эвакуирован из-за задымления

42.mchs. gov.ru/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Задымление произошло на парковке гипермаркета «Лента» в Екатеринбурге. Около 90 посетителей были эвакуированы из здания.

Информация о происшествии в здании на проспекте Сахарова поступила в МЧС в 15:14 мск, передаёт РИА Новости. Причиной стало короткое замыкание кабеля в канализационной трубе. Возгорания не произошло, уточняют в ведомстве.

Никто из присутствующих не пострадал в результате ЧП. После осмотра места пожарными магазин продолжил работу в обычном режиме.

Ранее News.ru писал, что после анонимного звонка о минировании из торгового центра «Мега Химки» были эвакуированы более 5 тыс. человек.


#екатеринбург #эвакуация #гипермаркет
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
происшествия 18:13, 30 декабря 2018
Посетителей «Мега Химок» срочно эвакуируют
происшествия 14:56, 23 декабря 2018
Дом в центре Петербурга эвакуировали из-за горящей кухни
происшествия 14:30, 21 декабря 2018
Ресторан в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Лента новостей
происшествия 17:59
Росавиция поможет близким пострадавших в Магнитогорске
политика 17:59
РФ разрешила американским дипломатам посетить Пола Уилана
происшествия 17:54
МЧС: число жертв взрыва в Магнитогорске снова увеличилось
общество 17:51
Метель в Москве не отразилась на работе аэропортов
происшествия 17:50
ДТП со смертельным исходом произошло под Иваново
Другие новости
происшествия 17:59
Росавиция поможет близким пострадавших в Магнитогорске
происшествия 17:54
МЧС: число жертв взрыва в Магнитогорске снова увеличилось
происшествия 17:50
ДТП со смертельным исходом произошло под Иваново
происшествия 17:39
Полуголый мужчина с ножом вывалился из окна в Петербурге
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top