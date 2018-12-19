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Потолок обвалился в гимназии Мурманска во время занятий

Скриншот ДТП ЧП Мурманск/youtube.com

происшествия [ версия для печати ]

Часть навесного потолка обвалилась в коридоре одной из гимназий Мурманска. Инцидент произошёл в то время, когда в здании шли занятия. Пострадавших не оказалось только потому, что в момент обрушения все ученики находились в классах.

Навесной потолок был установлен 10−12 лет назад. В ближайшее время будут проведены восстановительные работы, сообщила РИА Новости директор гимназии Надежда Афонина.

По её словам, аварийная часть потолка уже демонтирована.

Ранее, как сообщал News.ru, в подмосковном городе Дзержинский частично обрушилась крыша здания, где проходили ремонтные работы. В результате три человека погибли, а ещё 14 получили ранения.


#обрушения #мурманск #мурманскаяобласть #гимназии
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