Потолок обвалился в гимназии Мурманска во время занятий

Часть навесного потолка обвалилась в коридоре одной из гимназий Мурманска. Инцидент произошёл в то время, когда в здании шли занятия. Пострадавших не оказалось только потому, что в момент обрушения все ученики находились в классах.
Навесной потолок был установлен 10−12 лет назад. В ближайшее время будут проведены восстановительные работы, сообщила РИА Новости директор гимназии Надежда Афонина.
По её словам, аварийная часть потолка уже демонтирована.
Ранее, как сообщал News.ru, в подмосковном городе Дзержинский частично обрушилась крыша здания, где проходили ремонтные работы. В результате три человека погибли, а ещё 14 получили ранения.