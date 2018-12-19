Потолок обвалился в гимназии Мурманска во время занятий

https://news.ru/storage/news/57cd3dbb7c3e3f1c65ee4bc642942494/a796cdbe-a58f-4302-8726-e8ade98e4714_850.jpg Скриншот ДТП ЧП Мурманск/youtube.com

Часть навесного потолка обвалилась в коридоре одной из гимназий Мурманска. Инцидент произошёл в то время, когда в здании шли занятия. Пострадавших не оказалось только потому, что в момент обрушения все ученики находились в классах.

Навесной потолок был установлен 10−12 лет назад. В ближайшее время будут проведены восстановительные работы, сообщила РИА Новости директор гимназии Надежда Афонина.

По её словам, аварийная часть потолка уже демонтирована.

Ранее, как сообщал News.ru, в подмосковном городе Дзержинский частично обрушилась крыша здания, где проходили ремонтные работы. В результате три человека погибли, а ещё 14 получили ранения.