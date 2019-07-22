Артистка Центра цирковых искусств — филиал федерального казённого предприятия «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк) упала с высоты во время отработки трюков на репетиции номера.
Коллеги и руководства циркового центра побоялись поднять девушку и сразу вызвали врачей скорой помощи, сообщает канал «
Точный диагноз пока неизвестен, 29-летней Анне Андрюшковой назначили рентген.
Ранее Леонид Ярмольник в разговоре с News.ru высказался о необходимости создать в России ведомство, которое занималось бы контролем за цирками. Он отметил, что зачастую за деятельностью шапито в стране никто не следит.