https://static.news.ru/photo/92ad341c-ac87-11e9-9ca5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Артистка Центра цирковых искусств — филиал федерального казённого предприятия «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк) упала с высоты во время отработки трюков на репетиции номера.

Коллеги и руководства циркового центра побоялись поднять девушку и сразу вызвали врачей скорой помощи, сообщает канал « 360 » со ссылкой на источник в экстренных службах.

Точный диагноз пока неизвестен, 29-летней Анне Андрюшковой назначили рентген.

Ранее Леонид Ярмольник в разговоре с News.ru высказался о необходимости создать в России ведомство, которое занималось бы контролем за цирками. Он отметил, что зачастую за деятельностью шапито в стране никто не следит.