Источник в Министерстве обороны РФ опроверг информацию о гибели военнослужащего при пожаре на складе в Красноярском крае.
Ни одного военнослужащего не погибло, — цитирует его ТАСС.
Как писал News.ru, один военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края. Якобы погибший — сотрудник ведомственной пожарной охраны Министерства обороны РФ.
По последним данным МЧС, после серии взрывов на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения, были госпитализированы трое военных с осколочными ранениями.