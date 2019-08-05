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Следователи подмосковного Наро-Фоминска опровергли появившуюся в СМИ информацию о скончавшемся после избиения в кафе школьнике. По предварительным данным, смерть 16-летнего подростка наступила в результате отравления.

По предварительным выводам эксперта, смерть подростка наступила в результате отравления неизвестным веществом, вероятнее всего, алкоголем. Информация о наступлении смерти подростка в результате полученных травм и побоев не нашла своего подтверждения,...