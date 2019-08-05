Фото: vk.com/ achpod/Global Look Press

Источник в Министерстве обороны РФ опроверг информацию о гибели военнослужащего при пожаре на складе в Красноярском крае.

Ни одного военнослужащего не погибло, — цитирует его ТАСС.

Как писал News.ru, один военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края. Якобы погибший — сотрудник ведомственной пожарной охраны Министерства обороны РФ.

По последним данным МЧС, после серии взрывов на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения, были госпитализированы трое военных с осколочными ранениями.

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