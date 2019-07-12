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Пожар у Северной ТЭЦ в Мытищах произошёл в результате буровых работ, из-за которых была опосредованно задета газовая труба глубоко под землёй. Об этом говорит характер повреждений на ней. За прорывом газопровода последовал мощный выброс пламени.

Пожар был спровоцирован взрывом газа в трубе диаметром 700 мм на газопроводе, проложенном в земле на глубине нескольких метров на участке, где компания-подрядчик проводила земляные работы. Характер повреждений на трубе...