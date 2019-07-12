В опрокинувшемся в реку в Туве автомобиле УАЗ находилось 12 человек: девять человек погибли, из них семь — несовершеннолетние, двоих удалось спасти, один человек не найден.
В ГИБДД отметили, что переправа через реку осуществлялась в необорудованном месте.
Трагедия произошла утром в пятницу, 12 июля, на территории Бай-Тайгинского района. Автомобиль УАЗ опрокинулся при попытке пересечь реку Шуй вброд.
Ранее News.ru писал, что в результате опрокидывания автомобиля УАЗ в реку в Туве погибли 10 человек, в том числе шестеро детей.