https://static.news.ru/photo/e559d882-b69b-11e9-9add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Подозреваемые виновники ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге угнали автомобиль перед тем, как попасть в аварию. Они двигались на Kia Rio по центру города и столкнулись с машиной марки SsangYong, после чего врезались в «Ладу», стоявшую на перекрёстке.

От удара отечественная легковушка отскочила в Toyota Avensis, которая, в свою очередь, протаранила Volkswagen Polo. В результате инцидента погибли два человека из «Лады», ещё трое, включая водителя и пассажира Kia, находятся в больнице, пишет РИА Новости .

[Автомобиль] угнан от улицы 40 лет ВЛКСМ. Сейчас выясняются обстоятельства, с ними (водителем и пассажиром Kia Rio. — Ред.) работают, они в больнице находятся. Сейчас выясняется, когда они её угнали, — говорится в сообщении.

Пять автомобилей столкнулись в центре Екатеринбурга 4 августа текущего года.

Как писал News.ru ранее, легковушка врезалась в отбойник на трассе недалеко от столичного аэропорта Внуково и загорелась. По предварительным данным, двое находившихся в автомобиле людей погибли в результате аварии, а не от огня.