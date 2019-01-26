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ГИБДД организовала объезд на участке М-2 из-за ДТП

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники госавтоинспекции организовали объезд участка Симферопольского шоссе, где произошли массовые ДТП. Так, движение в сторону Москвы ограничено на отрезке с 28-го по 58-й км.

Число столкнувшихся автомобилей здесь достигло 70. Данные о пострадавших не подтвердились.

Ранее News.ru писал о том, что столичная подземка из-за обрушившегося на Москву снегопада призывает москвичей и гостей города отдать предпочтение метро, а МЧС советует вообще не выходить из дома.


#ГИБДД #ДТП
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