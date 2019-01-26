ГИБДД организовала объезд на участке М-2 из-за ДТП

https://news.ru/storage/news/0ec4fc19175a00a56d36b6544b2c3bfd/30bdc39b-45b5-4702-b76e-8dcf7a901bad_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники госавтоинспекции организовали объезд участка Симферопольского шоссе, где произошли массовые ДТП. Так, движение в сторону Москвы ограничено на отрезке с 28-го по 58-й км.

Число столкнувшихся автомобилей здесь достигло 70. Данные о пострадавших не подтвердились.

Ранее News.ru писал о том, что столичная подземка из-за обрушившегося на Москву снегопада призывает москвичей и гостей города отдать предпочтение метро, а МЧС советует вообще не выходить из дома.