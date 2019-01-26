ГИБДД организовала объезд на участке М-2 из-за ДТП

Сотрудники госавтоинспекции организовали объезд участка Симферопольского шоссе, где произошли массовые ДТП. Так, движение в сторону Москвы ограничено на отрезке с 28-го по 58-й км.
Число столкнувшихся автомобилей здесь достигло 70. Данные о пострадавших не подтвердились.
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Ну что, Москва заснеженная собрала в массовых авариях уже 70 машин (целых 30 ДТП) — и это только на Симферопольской трассе. Жертв нет, оно и хорошо. Локальный апокалипсис в честь русской метели не отпускает город с утра и дальше тоже не планирует — снегопад и пробки будут до вечера. #capitalmoscow #moscow #москва #мск #авария #дтп #апокалипсис #снег #метель
Ранее News.ru писал о том, что столичная подземка из-за обрушившегося на Москву снегопада призывает москвичей и гостей города отдать предпочтение метро, а МЧС советует вообще не выходить из дома.