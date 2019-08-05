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ДТП на трассе М-5 в Рязанской области, в котором погибли семь человек, по предварительным данным, произошло по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

В ведомстве уточнили, что в микроавтобусе находилось 12 человек, во внедорожнике — двое. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ТАСС....