https://static.news.ru/photo/9c2f3cb2-b81a-11e9-ba69-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
В Госавтоинспекции РФ сообщили о шести погибших и восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области. Среди них — двое несовершеннолетних.
В результате ДТП шесть человек погибли, из которых один ребёнок — девочка 14 лет, и восемь пострадали, среди которых тоже есть несовершеннолетний, — сообщили ТАСС в ГИБДД.
Как писал News.ru, ДТП на трассе М-5 в Рязанской области, в котором погибли граждане Таджикистана, по предварительным данным, произошло по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Авария с участием внедорожника Toyota Land Cruiser произошла около 05:00 мск в Сасовском районе Рязанской области. В микроавтобусе находились 12 человек, во внедорожнике — двое.