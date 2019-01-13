Генпрокуратура арестовала €250 млн у преступников за рубежом

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Генеральная прокуратура России заявила о блокировках и арестах счетов преступников за рубежом на общую сумму порядка 250 млн евро и недвижимости на сумму около 300 млн евро.

«За последние несколько лет российским компаниям было возвращено из Швейцарии 110 миллионов долларов США, арестованных по поручению Генпрокуратуры РФ. По запросам Генпрокуратуры арестованы и заблокированы счета преступников на сумму около 250 миллионов евро и недвижимости на сумму около 300 миллионов», — заявил заместитель начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Петр Городов на первом заседании Международного полицейского клуба.

Ранее News.ru рассказывал об экс-министре финансов Подмосковья Алексее Кузнецове, которого экстрадировали в Россию из Франции и предъявили обвинения. Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве, растрате и легализации незаконно полученных доходов. В результате его действий ущерб бюджету составил 14 млрд рублей. Более того, парижский суд принял решение об аресте принадлежащего ему имущества.