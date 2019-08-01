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Заслуженный врач России, генетик Евгений Лильин назвал причины появления более 500 зубов у индийского мальчика. Он отметил, что эта аномалия могла быть связана в том числе с генетической мутацией. По его словам, скорее всего она возникла ещё на стадии беременности.

При этом это, без всякого сомнения, не унаследованная мутация. Иначе бы там мама и папа «сожрали» бы всю деревню вокруг. Поэтому это мутация, возникшая у плода, у эмбриона на ранних стадиях развития. Никакого научного значения для популяции, для будущего развития человечества это не имеет, — заявил эксперт в беседе с РИА Новости .

Он подчеркнул, что если бы врачи не провели операцию, ребёнок бы просто напросто погиб.

Ранее News.ru писал, что в больницу в Индии был доставлен мальчик, у которого во рту обнаружили 526 лишних зубов. Со слов родителей школьника, ребёнок жаловался на боли в челюсти. После того как ему сделали рентген, выяснилось, что в ротовой полости у малыша находится огромная опухоль с большим числом недоразвитых зубов, находящихся в дёснах. Было немедленно принято решение об операции. Вмешательство длилось полтора часа. За это время врачам удалось вырвать более пятисот наростов.