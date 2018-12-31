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Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США

Ritesh Shukla/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Контрразведка РФ могла сорвать крупную операцию специальных служб США, полагает генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов. Ранее, по словам эксперта, российские силовики, как правило, сообщали о задержании агентов из числа граждан России.

Михайлов уверен, что необходимо дождаться ответа Вашингтона. По его мнению, могут начаться «вопли» о нарушении прав американских граждан.

«Но если бы у нашей контрразведки не было неубиенных доказательств вины задержанного, спецслужба не пошла бы на обнародование этой информации», — добавил экс-генерал-майор.

Он отметил, что конфликты спецслужб РФ и США никогда не перерастали в открытое противостояние двух стран, и выразил надежду, что этого не произойдёт в будущем, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал сообщение о задержании гражданина США Пола Уилана, который подозревается в шпионаже. Он выразил уверенность, что сотрудники ФСБ вели долгую разработку и следили за американцем, чтобы выявить противозаконные действия.


#сша #россия #шпионаж #ЗАДЕРЖАНИЕ #фсб
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