Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США

https://news.ru/storage/news/6bc013293f1626c709ccc60de1133fe3/0fe2a335-c5c6-42ae-bb77-01d8654ef60d_850.jpg Ritesh Shukla/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Контрразведка РФ могла сорвать крупную операцию специальных служб США, полагает генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов. Ранее, по словам эксперта, российские силовики, как правило, сообщали о задержании агентов из числа граждан России.

Михайлов уверен, что необходимо дождаться ответа Вашингтона. По его мнению, могут начаться «вопли» о нарушении прав американских граждан.

«Но если бы у нашей контрразведки не было неубиенных доказательств вины задержанного, спецслужба не пошла бы на обнародование этой информации», — добавил экс-генерал-майор.

Он отметил, что конфликты спецслужб РФ и США никогда не перерастали в открытое противостояние двух стран, и выразил надежду, что этого не произойдёт в будущем, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал сообщение о задержании гражданина США Пола Уилана, который подозревается в шпионаже. Он выразил уверенность, что сотрудники ФСБ вели долгую разработку и следили за американцем, чтобы выявить противозаконные действия.