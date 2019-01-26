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Гендиректора «Нововятского лыжного комбината» арестовали

Вход в здание Басманного суда АГН"Москва"

Вход в здание Басманного суда

происшествия [ версия для печати ]

Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора «Нововятского лыжного комбината» Руслана Цуканова. Его, вместе с ещё двумя подельниками, подозревают в мошенничестве.

Под стражей он пробудет, как минимум, до 20 марта. Вместе с ним в СИЗО отправлены директор ООО «Топливный резерв» Илья Огородников и арбитражный управляющий Сергей Мартынов.

Всем троим вменяют два эпизода мошенничества, совершённого в особо крупном размере. Суть обвинения в суде уточнить не смогли, сообщает «Интерфакс».

Известно, что Цуканов проходил по делу бывшего кировского губернатора Никиты Белых как свидетель стороны обвинения. Экс-чиновник был осужден на восемь лет по делу о взятке. Свою вину он не признал.

Ранее News.ru писал о том, что Мосгорсуд отказался передать в президиум жалобу на приговор Белых. 


#суды #Белых #аресты #нлк #Цуканов
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