Неизвестный в центре столицы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счёта. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.
22 июня в полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже телефона. С его слов, пропажу он обнаружил уже дома. В дальнейшем с его счёта, видимо, при помощи телефона, были списаны почти 2 млн рублей. По данному факту проводится проверка, — заявили News.ru в ГУ МВД по Москве.
Как
Как писал News.ru, молодой человек лишился денег, документов и смартфона, уснув на лавочке в центре столицы. Инцидент произошёл 16 июня в Ильинском сквере. Общий ущерб от действий грабителей составил примерно 144 тысячи рублей.