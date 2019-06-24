https://static.news.ru/photo/f7eda9da-965f-11e9-b7c1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/ Сергей Киселев/Global Look Press

Неизвестный в центре столицы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счёта. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

22 июня в полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже телефона. С его слов, пропажу он обнаружил уже дома. В дальнейшем с его счёта, видимо, при помощи телефона, были списаны почти 2 млн рублей. По данному факту проводится проверка, — заявили News.ru в ГУ МВД по Москве.

Как сообщает ТАСС, злоумышленник похитил у Шенена телефон марки Apple за 104 тысячи рублей неподалёку от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Как писал News.ru, молодой человек лишился денег, документов и смартфона, уснув на лавочке в центре столицы. Инцидент произошёл 16 июня в Ильинском сквере. Общий ущерб от действий грабителей составил примерно 144 тысячи рублей.