https://static.news.ru/photo/128104d0-9cab-11e9-babe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали генерального директора золотодобывающего предприятия Забайкальского края. Его подозревают в хищении денежных средств организации на сумму более 125 млн рублей.

По данным полиции, в период с апреля 2014 по январь 2017 года руководитель заключил договоры с индивидуальными предпринимателями на оказание сервисных услуг. При этом работы фактически не проводились, а выделенные на них деньги похищались.

В настоящее время подозреваемый этапирован в Читу, где заключён под стражу. Расследование дела продолжается, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что сотрудники НЦБ Интерпола МВД РФ доставили в Москву из Черногории Сергея Ильина, обвиняемого в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 160 УК РФ. По версии силовиков, с 2009 по 2010 год, работая на посту председателя правления коммерческого банка, задержанный принимал участие в незаконных действиях по выводу средств со счетов организации.