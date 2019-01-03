Газовым сетям Магнитогорска устроят дополнительную проверку

После частичного обрушения дома в результате взрыва газа власти Магнитогорска распорядились провести дополнительную проверку газовых сетей. Об этом рассказал глава города Сергей Бердников.
Он пояснил, что городская администрация обратилась к управляющим компаниям, которые контролируют содержание газовых сетей, и дала им соответствующее поручение.
«Мы дали им такое поручение, чтобы они по всему городу ещё раз проверили», — цитирует ТАСС мэра.
Некоторое время назад о предстоящих проверках газовых сетей в жилых домах Уральского федерального округа в связи с ЧП в Магнитогорске сообщил заместитель полномочного представителя президента в регионе Борис Кириллов.
Ранее News.ru писал о том, что из числа погибших в результате обрушения не опознан только один человек. Всего спасатели извлекли из-под завалов тела 38 человек, включая шестерых детей. Судьба ещё трёх человек по-прежнему остаётся неизвестной.