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Газовым сетям Магнитогорска устроят дополнительную проверку

Магнитогорск/vk.com

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После частичного обрушения дома в результате взрыва газа власти Магнитогорска распорядились провести дополнительную проверку газовых сетей. Об этом рассказал глава города Сергей Бердников.

Он пояснил, что городская администрация обратилась к управляющим компаниям, которые контролируют содержание газовых сетей, и дала им соответствующее поручение.

«Мы дали им такое поручение, чтобы они по всему городу ещё раз проверили», — цитирует ТАСС мэра.

Некоторое время назад о предстоящих проверках газовых сетей в жилых домах Уральского федерального округа в связи с ЧП в Магнитогорске сообщил заместитель полномочного представителя президента в регионе Борис Кириллов.

Ранее News.ru писал о том, что из числа погибших в результате обрушения не опознан только один человек. Всего спасатели извлекли из-под завалов тела 38 человек, включая шестерых детей. Судьба ещё трёх человек по-прежнему остаётся неизвестной.


#происшествия #ГАЗ #магнитогорск
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