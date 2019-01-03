Газовым сетям Магнитогорска устроят дополнительную проверку

https://news.ru/storage/news/382dc67382d50c304ec8c1e4c4b3a5b5/4a0cb11a-7bf1-457c-964c-d8df3d1d401d_850.jpg Магнитогорск/vk.com

После частичного обрушения дома в результате взрыва газа власти Магнитогорска распорядились провести дополнительную проверку газовых сетей. Об этом рассказал глава города Сергей Бердников.

Он пояснил, что городская администрация обратилась к управляющим компаниям, которые контролируют содержание газовых сетей, и дала им соответствующее поручение.

«Мы дали им такое поручение, чтобы они по всему городу ещё раз проверили», — цитирует ТАСС мэра.

Некоторое время назад о предстоящих проверках газовых сетей в жилых домах Уральского федерального округа в связи с ЧП в Магнитогорске сообщил заместитель полномочного представителя президента в регионе Борис Кириллов.

Ранее News.ru писал о том, что из числа погибших в результате обрушения не опознан только один человек. Всего спасатели извлекли из-под завалов тела 38 человек, включая шестерых детей. Судьба ещё трёх человек по-прежнему остаётся неизвестной.