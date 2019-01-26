Газовый котёл взорвался в кафе Саратовской области

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Возгорание возникло после взрыва в одном из кафе в Саратовской области. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали его.

«Взрыв газового котла произошёл в подсобном помещении кафе "Рандеву"», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Причины инцидента выясняются.

Ранее News.ru писал, что причиной пожара в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе могло стать короткое замыкание в электронагревателе. В ликвидации пожара участвовали 35 человек и 10 единиц техники. Площадь пожара составила 30 кв. м. По предварительным данным, погибли два рабочих, которые делали ремонт в одной из квартир.