Газовый баллон загорелся на предприятии в Благовещенске

Три человека пострадали при возгорании газового баллона на хладокомбинате Благовещенска Амурской области.
По данным ГУ МЧС по региону, пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
В настоящее время спасатели охлаждают место происшествия водой.
Ранее News.ru писал, что в Сибири мужчина и женщина погибли в одном из штреков шахты АО «Новоширокинский рудник», отравившись угарным газом. Следственный комитет России уже начал проверку по факту случившегося. По данным следствия, утром 22-летний рабочий шахты и 25-летняя горный инженер обследовали один из штреков, в котором накануне проводились взрывные работы.