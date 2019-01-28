USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,301 $   Brent60.86 $ Bitcoin3,451.21 $
МОСКВА-8°C11:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Газовый баллон загорелся на предприятии в Благовещенске

mchs.amurka/facebook.com

происшествия [ версия для печати ]

Три человека пострадали при возгорании газового баллона на хладокомбинате Благовещенска Амурской области.

По данным ГУ МЧС по региону, пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В настоящее время спасатели охлаждают место происшествия водой.

Ранее News.ru писал, что в Сибири мужчина и женщина погибли в одном из штреков шахты АО «Новоширокинский рудник», отравившись угарным газом. Следственный комитет России уже начал проверку по факту случившегося. По данным следствия, утром 22-летний рабочий шахты и 25-летняя горный инженер обследовали один из штреков, в котором накануне проводились взрывные работы.


#пожар #ГАЗ #амурскаяобласть #благовещенск
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
общество 01:36, 25 января 2019
Россиян обяжут установить датчики утечки газа в домах
происшествия 23:45, 24 января 2019
СК: два хлопка газовых баллонов произошли в Балашихе
в мире 18:06, 24 января 2019
Школьники на Украине пострадали от газового баллончика
Лента новостей
общество 10:59
Сергей Фургал: вопрос обманутых дольщиков будет закрыт
наука 10:59
Древнее винное хранилище обнаружили в Египте
спорт 10:52
Тренерский штаб определился с составом на ЧМ по фристайлу
происшествия 10:52
Бизнес-центр в Петербурге эвакуировали по тревоге
экономика 10:42
Курс рубля растёт к доллару и евро
Другие новости
происшествия 10:52
Бизнес-центр в Петербурге эвакуировали по тревоге
происшествия 10:35
Тысячи человек эвакуированы из больниц в Кемерово
происшествия 10:18
«Минировавшего» школу подростка задержали
происшествия 10:10
Похищение Куинджи
Дерзкую кражу удалось раскрыть по «горячим следам»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top