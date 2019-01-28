Газовый баллон загорелся на предприятии в Благовещенске

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Три человека пострадали при возгорании газового баллона на хладокомбинате Благовещенска Амурской области.

По данным ГУ МЧС по региону, пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В настоящее время спасатели охлаждают место происшествия водой.

Ранее News.ru писал, что в Сибири мужчина и женщина погибли в одном из штреков шахты АО «Новоширокинский рудник», отравившись угарным газом. Следственный комитет России уже начал проверку по факту случившегося. По данным следствия, утром 22-летний рабочий шахты и 25-летняя горный инженер обследовали один из штреков, в котором накануне проводились взрывные работы.