Газовые сети в обрушившемся подъезде не переоборудовались

Фактов незаконного переоборудования газовых сетей в обрушившемся седьмом подъезде дома в Магнитогорске найдено не было. Перепланировка с разрешительными документами тоже не проводилась.
Собственники меняли оригинальный проект только в первом и втором подъездах. На эти действия были получены все необходимые разрешения, сообщает ТАСС.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Судьба половины из них до сих пор неизвестна.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.
В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.