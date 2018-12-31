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Газовые сети в обрушившемся подъезде не переоборудовались

Пресс-служба МЧС РФ

происшествия [ версия для печати ]

Фактов незаконного переоборудования газовых сетей в обрушившемся седьмом подъезде дома в Магнитогорске найдено не было. Перепланировка с разрешительными документами тоже не проводилась.

Собственники меняли оригинальный проект только в первом и втором подъездах. На эти действия были получены все необходимые разрешения, сообщает ТАСС.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Судьба половины из них до сих пор неизвестна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.

В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.


#ГАЗ #обрушение
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