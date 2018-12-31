Газовые сети в обрушившемся подъезде не переоборудовались

https://news.ru/storage/news/69f63d999b450893594d066a115ee946/33c2adcb-2650-43df-8183-14dc8a7a640d_850.jpg Пресс-служба МЧС РФ

Фактов незаконного переоборудования газовых сетей в обрушившемся седьмом подъезде дома в Магнитогорске найдено не было. Перепланировка с разрешительными документами тоже не проводилась.

Собственники меняли оригинальный проект только в первом и втором подъездах. На эти действия были получены все необходимые разрешения, сообщает ТАСС.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Судьба половины из них до сих пор неизвестна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.

В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.