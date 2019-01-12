Газовые баллоны взорвались на крыше дома в Крыму

Два газовых баллона взорвались на крыше жилого девятиэтажного дома в городе Щёлкино Ленинского района Крыма. Пострадавших нет.
«В городе Щёлкино во время ремонтных работ на крыше жилого девятиэтажного дома произошёл взрыв двух газовых баллонов», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Пожар, последовавший после взрыва, был локализован на площади 12 кв. метров. Разрушений в результате этого ЧП не произошло.
Ранее News.ru писал, что при взрыве в булочной Парижа 12 человек получили тяжёлые ранения, из них трое — сотрудники пожарной службы. Жизнь пятерых пострадавших под угрозой.