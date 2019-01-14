Газовое техобслуживание дома в Шахтах проводили весной

https://news.ru/storage/news/d169b29b652117f7571fbc32dcf2aa77/0856020e-3813-483e-a339-4d6cfc5075b9_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Плановое техобслуживание газового оборудования жилого дома в Шахтах, где произошёл взрыв, проводилось в прошлом году.

По данным ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», проверки были организованы в апреле и мае.

«Там из газового оборудования только плиты для приготовления пищи», — уточнили в компании.

Там также подчеркнули, что все они были «в нормальном состоянии», передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что жительница дома почувствовала утечку газа до взрыва. По предварительным данным, женщина планировала заявить об этом в соответствующие органы.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали.