Газоснабжение после пожара в Серпухове восстановлено

Газоснабжение 2,6 тысячи потребителей в подмосковном Серпухове и Калужской области восстановлено в полном объёме. Оно было прекращено после возгорания газопровода.
«В 04:20 газоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объёме», — сообщили в Минэнерго РФ.
Отмечается также, что пострадавших в этом инциденте людей нет.
Ранее News.ru писал, что в Серпуховском районе Московской области загорелся газопровод. Авария случилась ночью 29 декабря между деревней Иваньково и деревней Калиново на севере района. По данным ГУ МЧС по области, высота факела достигает 15 метров.