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Газоснабжение после пожара в Серпухове восстановлено

Сергей Булкин/News.ru

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Газоснабжение 2,6 тысячи потребителей в подмосковном Серпухове и Калужской области восстановлено в полном объёме. Оно было прекращено после возгорания газопровода. 

«В 04:20 газоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объёме», — сообщили в Минэнерго РФ.

Отмечается также, что пострадавших в этом инциденте людей нет.

Ранее News.ru писал, что в Серпуховском районе Московской области загорелся газопровод. Авария случилась ночью 29 декабря между деревней Иваньково и деревней Калиново на севере района. По данным ГУ МЧС по области, высота факела достигает 15 метров.


#авария #серпухов #газопровод
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