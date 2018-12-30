Газоснабжение после пожара в Серпухове восстановлено

https://news.ru/storage/news/354f6a5416d40f15ce94d4dea079a65f/12be6b2d-eacb-4dcf-9619-0b2fd1664eb8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Газоснабжение 2,6 тысячи потребителей в подмосковном Серпухове и Калужской области восстановлено в полном объёме. Оно было прекращено после возгорания газопровода.

«В 04:20 газоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объёме», — сообщили в Минэнерго РФ.

Отмечается также, что пострадавших в этом инциденте людей нет.

Ранее News.ru писал, что в Серпуховском районе Московской области загорелся газопровод. Авария случилась ночью 29 декабря между деревней Иваньково и деревней Калиново на севере района. По данным ГУ МЧС по области, высота факела достигает 15 метров.