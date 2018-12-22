Газопровод в Якутии загорелся после разрыва

https://news.ru/storage/news/4897d19561740d69fc8cde300bf61d91/fb3024c3-f470-40d7-94d0-bbdcc3d7ca52_850.jpg Vasilii Smirnov/Global Look Press

Порывы и воспламенение магистрального газопровода произошли вблизи села Маган, входящего в городской округ Якутска. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики республики Саха.

ЧП произошло 22 декабря в 8.30 по местному времени (2.30 мск) на газопроводе, принадлежащем АО «Саханефтегазбыт». На месте работает аварийная бригада, причина инцидента выясняется. Ограничений коммунального комплекса нет, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, в ноябре несколько цехов металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» остановили работу после пожара на газопроводе. По сообщению министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в результате оказались повреждёнными конструкции здания конвертерного цеха.