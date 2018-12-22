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Газопровод в Якутии загорелся после разрыва

Vasilii Smirnov/Global Look Press

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Порывы и воспламенение магистрального газопровода произошли вблизи села Маган, входящего в городской округ Якутска. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики республики Саха.

ЧП произошло 22 декабря в 8.30 по местному времени (2.30 мск) на газопроводе, принадлежащем АО «Саханефтегазбыт». На месте работает аварийная бригада, причина инцидента выясняется. Ограничений коммунального комплекса нет, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, в ноябре несколько цехов металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» остановили работу после пожара на газопроводе. По сообщению министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в результате оказались повреждёнными конструкции здания конвертерного цеха.


#пожар #ЯКУТИЯ #газопровод
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