Газ в пострадавшем от взрыва доме пока не подключают

Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске будет отключён от газа в течение нескольких дней. Подачу голубого топлива коммунальщики готовы восстановить только после того, как будет полностью завершён разбор завалов.
В общей сложности без газа остаются около 800 жильцов здания.
«Работ ещё очень много, и газопровод может быть ещё повреждён», — сообщили ТАСС в оперативном штабе.
Ранее, как писал News.ru, электроснабжение и отопление, а также подача холодной воды были восстановлены в уцелевших от обрушения подъездах дома, кроме шестого и восьмого, примыкающих к обрушившемуся седьмому.
Жильцы этих подъездов были эвакуированы, доступ в их квартиры запрещён.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, шестеро госпитализированы с травмами. Судьба 35 человек до сих пор неизвестна.