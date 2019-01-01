Газ в пострадавшем от взрыва доме пока не подключают

https://news.ru/storage/news/860aeb10d23922043812aa99e7a8c25a/a3998b20-f39c-474f-8f1c-c3523d04f5e7_850.jpg Gazprom/Global Look Press

Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске будет отключён от газа в течение нескольких дней. Подачу голубого топлива коммунальщики готовы восстановить только после того, как будет полностью завершён разбор завалов.

В общей сложности без газа остаются около 800 жильцов здания.

«Работ ещё очень много, и газопровод может быть ещё повреждён», — сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Ранее, как писал News.ru, электроснабжение и отопление, а также подача холодной воды были восстановлены в уцелевших от обрушения подъездах дома, кроме шестого и восьмого, примыкающих к обрушившемуся седьмому.

Жильцы этих подъездов были эвакуированы, доступ в их квартиры запрещён.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, шестеро госпитализированы с травмами. Судьба 35 человек до сих пор неизвестна.