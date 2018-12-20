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Гаражи полыхают на севере Москвы

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожар на территории, где располагаются гаражи, на севере Москвы охватил площадь 150 кв. м. Ему присвоен первый ранг.

Пламя охватило металлические гаражи по адресу: Сигнальный проезд, д. 19А.

Во время возгорания взорвался один из газовых баллонов, сообщают источники News.ru. Кроме того, произошло обрушение на площади 60 кв. м. Спустя некоторое время площадь пожара составила уже 160 кв. м.

Ранее News.ru писал, что пожар на юге Москвы в районе Бирюлёво Западное унёс жизни двух детей. Ещё один несовершеннолетний пострадал, его успели спасти из пламени.


#москва #пожары
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